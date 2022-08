Weißer-Ring-Vorsitzender: „ Anlaufstellen für Opfer fehlen“

Zur Person und Konzerthinweis

- Prof. Jörg Ziercke, Jahrgang 1947, wurde 2018 zum Bundesvorsitzenden des Weißen Rings mit Sitz in Mainz gewählt. Der gebürtige Lübecker war 47 Jahre lang Polizist, unter anderem führte er von 2004 bis 2014 als Präsident das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Seit 2012 ist er Vereinsmitglied und war zunächst stellvertretender Bundesvorsitzender und Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands. Der 74-Jährige lebt mit seiner Frau in Kiel und hat zwei Kinder.



Das Konzert



- „Klassik trifft Jazz“ – ein Konzert des Bundesjuristenorchesters unter der Leitung von Georg Dücker und der Wiesbadener Juristenband zugunsten des Weißen Rings, findet am Samstag, 3. September, um 19 Uhr im Konzert-Kubus auf Schloss Johannisberg statt.



- Karten gibt es zum Preis von 40, 30 oder 20 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) beim Rheingau Musik Festival Service, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.weisser-ring-stiftung.de oder unter der Telefonnummer 06723-602170.



- Das Konzert der Weißer Ring Stiftung wird unterstützt von „ihnen leuchtet ein Licht“, der Benefizaktion des Wiesbadener Kurier. Die Schirmherrschaft hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) übernommen.