Weiter kaum Regen in Hessen und Rheinland-Pfalz in Aussicht

OFFENBACH/KAUB - Ein trockener Sommer ist das, was die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz bereits seit Wochen begleitet. So geht es auch diese Woche weiter.

Die Woche beginnt in Hessen sommerlich mit nur wenig Niederschlag. Am Montag erreichen die Temperaturen 26 bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag und Abend sind vereinzelt auch Schauer möglich. In der Nacht zum Dienstag soll es trocken bleiben.



Am Dienstag steigen die Temperaturen leicht auf 27 bis 31 Grad und es bleibt weiterhin trocken. Der Wetterdienst erwartet einen Mix aus Sonne und bewölkten Abschnitten.

Laut DWD-Prognose ist es am Mittwoch meist sonnig mit nur wenigen Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 33 Grad, im Bergland werden bis zu 27 Grad erreicht.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die Woche mit sommerlichen Temperaturen um 30 Grad. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad, so der DWD. Dazu soll es einen Mix aus Sonne und Wolken geben, am Nachmittag sind vereinzelt auch Schauer möglich. In der Nacht zu Dienstag zieht der Regen dann ab und es bleibt trocken.

Einzelne Schauer sind im Bergland auch am Dienstag noch möglich – überwiegend bleibt es aber trocken bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen 27 bis 31 Grad.

Am Mittwoch sollen die Werte laut DWD-Prognose auf 29 bis 33 Grad klettern. Dazu werden nur wenige Quellwolken erwartet, meist ist es sonnig.

Gute Neuigkeiten für die Schifffahrt

Der für die Schifffahrt auf dem Rhein wichtige Pegelstand bei Kaub steigt weiter . Er erhöhte sich nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) bis 5.00 Uhr am Montag auf 100 Zentimeter. Das waren 40 Zentimeter mehr als am Sonntag um die gleiche Uhrzeit. Der WSV-Prognose zufolge könnte der Pegelstand bis zum Dienstagmorgen auf 143 Zentimeter steigen. Danach rechnet die Behörde wieder mit sinkenden Werten.

Für die Rheinschifffahrt ist Kaub in Rheinland-Pfalz eine wichtige Schnittstelle. Die dortigen Pegelstände haben besondere Bedeutung, da der Fluss an dieser Stelle sehr flach ist. Bei Niedrigwasser müssen Binnenschiffer den Tiefgang des Schiffes beachten und können weniger Fracht befördern.

Wie die Stadt Wiesbaden meldet, nimmt die Rheinfähre „Tamara“ dank des gestiegenen Rheinpegels ab sofort wieder den gewohnten Betrieb auf. Somit sind die Freizeitgelände auf Biebricher und Schiersteiner Seite der Rettbergsaue wieder erreichbar.