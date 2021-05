Weiter Regen in Hessen und Rheinland-Pfalz

Es wird wieder regnerisch. (Foto: dpa)

OFFENBACH - In Hessen bleibt nass und wechselhaft. Am Dienstag sei es am Vormittag stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Nachmittag ziehen demnach Schauer mit einzelnen Gewitter, Hagel und Sturmböen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sei es weiter wechselnd bewölkt, der Regen lasse aber zunächst nach. In der zweiten Nachthälfte können im Norden den Meterologen zufolge schauerartige Regenfälle aufziehen. Auch am Donnerstag bleibe es bedeckt und nass mit einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 bis 17 Grad, in höheren Lagen um 11 Grad.



Regnerisches Wetter auch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist auch am Mittwoch mit Schauern, einzelnen Gewitter und starkem Wind zu rechnen. Am Vormittag bleibe es stark bewölkt und regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am frühen Nachmittag können Schauer und vereinzelt Gewitter mit feinkörnigem Hagel aufziehen. Im Laufe des Nachmittags gibt es demnach kräftige Schauer und Gewitter teils mit Sturmböen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es der Prognose zufolge wechselnd bewölkt, die Schauer klingen ab. Die Temperaturen sinken auf acht bis fünf Grad, im Bergland bis auf drei Grad. Auch am Donnerstag rechnet der DWD besonders östlich des Rheins mit wechselnder Bewölkung und Schauern. Richtung Saarland sehe es hingegen freundlicher aus. Die Temperaturen erreichen zwischen 15 bis 18 Grad.