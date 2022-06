Weitere Konzerte aus Wiesbadener Brita-Arena verlegt

Das Konzert von Fury in the Slaughterhouse am 10. Juni wird in die Festhalle nach Frankfurt verlegt. (Foto: Martin Huch)

WIESBADEN - Nach der Absage des Konzerts von Ronan Keating und der Verlegung des Smokie-Konzerts , müssen nun die Shows von Rea Garvey, Sarah Connor, Fury in the Slaughterhouse und die Crackers von der Brita-Arena in Wiesbaden an andere Veranstaltungsorte verlegt werden. Das teilte der Veranstalter, „Sparkassen-Park Mönchengladbach“, der hinter der Musikreihe „Wi.Love.Music“ steht, am Donnerstag mit.

Sarah Connor tritt am 9. Juni nun im RheinMain Congress-Center auf. Das Konzert von Fury in the Slaughterhouse am 10. Juni wird in die Festhalle nach Frankfurt verlegt. Die Crackers spielen am 24. Juni nun in der Frankfurter Batschkapp. Zum Konzert von Rea Garvey liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Informationen vor.

Laut Veranstalter bleiben die Termine sowie die Showzeiten der Konzerte gleich. Alle Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. Weitere Informationen gibt es unter www.wilovemusic.de

Verlegungen aus produktions- und genehmigungstechnischen Gründen

„Wir bedauern, dass produktions- und genehmigungstechnische Gründe vereiteln, dass wir unsere schöne Konzertreihe in Wiesbaden wie geplant spielen können. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass alle Termine gehalten werden können“, heißt es vonseiten des Veranstalters weiter.