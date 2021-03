Weiterer Corona-Todesfall im Kreis Alzey-Worms

Ein weiterer Teodesfall in Worms. Die Entwicklung der Zahlen im Überblick. (Foto: stock. Adobe)

ALZEY-WORMS/WORMS - Dem Gesundheitsamt für den Landkreis Alzey-Worms ist zum ersten Mal seit Wochen ein weiterer Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Person lebte in einem Altenheim, wie die Behörde am Mittwoch mitteilt.

Sinkende Werte in Worms

Während sich die Inzidenz für den Landkreis zuletzt der 50er-Marke annäherte, rückt nun die 35er-Marke wieder näher: Am Mittwochnachmittag gibt das Gesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 41,6 an. Am Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen bei 43,9, am Montag bei 49,3. Für die Stadt Worms, die ebenfalls zum Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts zählt, wird eine Inzidenz von 47,9 (zuvor 46,7) registriert. Zum Vergleich: Rheinland-Pfalz hat aktuell eine Inzidenz von 48,5, in der gesamten Bundesrepublik bei 64,0. Die Marke 50 gilt als Schwelle, ab der eine Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter schwierig wird. Die Zahl 35 gilt als wichtige Kennziffer für mögliche weitere Lockerungen.

Elf bestätigte Corona-Neuinfektionen sind binnen 24 Stunden dazugekommen, die meisten gab es mit vier in der VG Wonnegau. Dort ist unter anderem das Alten- und Pflegeheim Haus Jacobus in Osthofen. Die meisten aktiven Fälle gibt es aktuell in der VG Wörrstadt (47), gefolgt von der Stadt Alzey (36).

Neun neue Fälle

Für die Stadt Worms wurden dem Gesundheitsamt binnen 24 Stunden neun neue Corona-Fälle gemeldet, drei mehr als am Dienstag. In vier der Fälle ist unklar, wo und bei dem sich die infizierten Personen angesteckt haben, in fünf Fällen bestand laut Gesundheitsamt Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Erneut hat es in einer Einrichtung einen Corona-Fall gegeben.

Dem Gesundheitsamt wurde ein Fall aus dem Seniorenpflegeheim Domicil in der Brauereistraße gemeldet. Dort ist ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle nimmt indes weiter ab. Am Mittwoch, Stand 14 Uhr, gibt es in Worms noch 113 aktive Corona-Fälle, 20 weniger als am Dienstag. Derweil werden am Mittwoch sieben Personen aus Worms, die sich mit dem Virus infiziert haben, in Krankenhäusern behandelt. Aus dem Landkreis sind es ebenfalls sieben.