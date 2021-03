Weiterer Corona-Todesfall im Kreis Alzey-Worms

Eine weitere Person aus dem Landkreis Alzey-Worms im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist nach einer Corona-Infektion gestorben (Symbolbild: CREATIVE WONDER - stock.adobe/dpa)

WORMS/ALZEY-WORMS - Eine traurige Nachricht am Dienstag: Eine weitere Person aus dem Landkreis Alzey-Worms im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Dies teilte das Gesundheitsamt mit. Die Person lebte in einem Altenheim. Erfreulich ist dagegen, dass der Landkreis bei der Inzidenz aktuell deutlich unter der 50er-Marke bleibt. Am Dienstagnachmittag liegt die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, bei 30,1.

Am Montag und Sonntag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis jeweils 32,4. Sechs neue bestätigte Corona-Infektionen sind seit Montag, 8. März, im Kreis dazugekommen. Am Vortag waren es zehn. Bis auf einen Fall ist laut Gesundheitsamt der Infektionsherd unbekannt. 130 aktive Fälle gibt es zurzeit im Landkreis Alzey-Worms, das sind fünf weniger als am Vortag. Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es nach Angaben des Gesundheitsamts in der VG Wörrstadt (38) und in der Stadt Alzey (35).

In Worms ist es dagegen ein Tanz um den Schwellenwert: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt im Verlauf des vergangenen Wochenendes erneut angestiegen war und am Montag bei 56,3 lag, meldet das Gesundheitsamt am Dienstag einen Wert von 49,1. Knapp unter der 50er-Marke also, aber über dem Landesdurchschnitt. Für das Land meldet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Dienstag, Stand 14.10 Uhr, einen Wert von 46,2. Für die Stadt Worms wurden dem Gesundheitsamt binnen 24 Stunden sieben neue Corona-Fälle gemeldet, vier weniger als im Lagebericht des Gesundheitsamts vom Montag. In sechs der Fälle ist unklar, wo und bei wem sich die Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben, in einem Fall bestand laut Gesundheitsamt Kontakt zu einer infizierten Person.

Fälle aus Einrichtungen wurden dem Gesundheitsamt binnen 24 Stunden nicht gemeldet. Ebenso gab es keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Nach wie vor werden vier Personen aus Worms, die sich mit dem Virus infiziert haben, in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist indes gesunken. Derzeit gibt es in Worms 110 aktive Corona-Fälle, vier weniger als am Montag.