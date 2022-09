Weltkriegsbombe bei Rüdesheim erfolgreich gesprengt

Blick auf Niederwalddenkmal (Perlita Braquet/Justus Hamberger/Simon Rauh)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rüdesheim - Nach dem Fund von drei Weltkriegsbomben am Dienstag auf Höhe des Niederwaldes bei Rüdesheim hat der Kampfmittelräumdienst auch die dritte der gefundenen Bomben entschärft. Der dritte Blindgänger wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr erfolgreich gesprengt. Zu hören war lediglich ein leichter dumpfer Knall. Die umfangreichen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sind aufgehoben. Derzeit wird die Umgebung etwa nach Splittern durchsucht. Bahn, B42 und Rheinschifffahrt waren ebenfalls von der Sperrung betroffen.

Auch der Rhein wirdwar gesperrt

Wegen der Entschärfung der dritten Weltkriegsbombe wurde der Rhein zwischen Rüdesheim und Assmannshausen für den Schiffverkehr gesperrt. Wie der Katastrophenschutz des Rheingau-Taunus-Kreises am Mittwoch in Bad Schwalbach mitteilte, waren auch die rechtsrheinische Bahnstrecke und die Bundesstraße 42 entlang des Flusses von der Sperrung betroffen. Flugzeuge durften den Bereich nicht überfliegen. In Assmanshausen wurden zudem einzelne Wohnhäuser evakuiert.

Die 125-Kilogramm-Bombe, bei der am Dienstag nur einer von zwei Zündern entschärft werden konnte, lag in einem felsigen Waldgebiet unterhalb des Jagdschlosses Niederwald. Experten des Kampfmittelräumdiensts rechneten daher damit, dass sich der Druck der Detonation nicht zum Boden, sondern in die Luft und Richtung Rhein abbauen wird. Um diesen Druck zu dämpfen, wurde die Bombe ab Donnerstagmorgen mit 20 Tonnen Sand und einer Wasserblase mit 23.000 Litern Wasser abgedeckt. Feuerwehren und Rettungsdienste standen zudem in Bereitschaft.

Verknüpfte Artikel

Evakuierungen und Sperrungen

Auf der anderen Rheinseite in Bingen wurde nur ein Teil der Uferpromenade gesperrt. Die Fähre Bingen-Rüdesheim blieb in Betrieb, genauso wie die Seilbahn Rüdesheim-Niederwalddenkmal. Besucher:innen können jedoch nicht weiter als zum Niederwalddenkmal. Die Sperrungen wurden von Polizei und Ordnungsamt auch aus der Luft kontrolliert. Der Parkplatz Niederwalddenkmal wurde zu großen Teilen von Einsatzfahrzeugen genutzt.

Das Jagdschloss Niederwald wurde eigenständig evakuiert. In Assmanshausen waren nur einzelne Wohnhäuser am Rand betroffen.

Dritte Bombe machte Probleme

Die drei gefundenen Bomben lagen nur etwa 100 Meter voneinander entfernt. Das berichteten am Dienstagabend die Polizei und Kreisbrandmeister Michael Ehresmann. Die Polizei Rüdesheim sperrte gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr den Bereich um die Fundstellen großräumig ab. Für die geplante Entschärfung war es erforderlich, die Seilbahn, das Jagdschloss, sowie die betroffenen Wald- und Weinbergbereiche von Personen zu evakuieren. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. 60 Personen seien aus dem Jagdschloss Niederwald evakuiert worden, da sie sich im 500-Meter-Radius um die drei Weltkriegsbomben befanden, wie die Feuerwehr am späten Mittwochabend berichtete. 45 Personen davon seien durch Feuerwehr und Rettungsdienst in der Feuerwehr Aulhausen betreut worden. Zwischen 17 Uhr und 18.10 Uhr wurden zwei der drei Fliegerbomben schließlich entschärft und die gesperrten Bereiche wieder freigegeben.

Bei der dritten Bombe habe sich nur einer der beiden Zünder entfernen lassen, beim zweiten sei dies nicht möglich gewesen. Laut Kampfmittelräumdienst musste die dritte Bombe mit etwa 125 Kilogramm Sprengstoff kontrolliert gesprengt werden. Für Schutzmaßnahmen mussten große Mengen Sand und Wasser zur Fundstelle gebracht werden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Zudem wurde ein weiterer Absperrradius eingerichtet.