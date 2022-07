Weltkriegsbombe im Stadtwald: Evakuierung läuft

Die Polizei hat den Bombenfundort in Kranichstein nahe der Fasaneriemauer abgesperrt. (Foto: 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Im Darmstädter Stadtwald wurde in der Nähe des Hartig-Denkmals südlich von Kranichstein eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei mitteilt, bereiten sich Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes auf die Entschärfung der Bombe vor Ort vor. Dazu wurde ein Sicherheitsradius von 1000 Metern festgelegt. Die Polizei ist vor Ort und hat den Bereich abgesperrt.

Das Geschehen im Liveticker.

UPDATE 14 Uhr

Die Einsatzkräfte haben ein Krisenzentrum in der Alsfelder Straße in der Nähe des Nordbades errichtet. Dort finden Evakuierte eine Anlaufstelle.

Das Krisenzentrum an der Alsfelder Straße. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 13.44 Uhr

Die Polizei hat eine Karte der Sperrzone auf Twitter veröffentlicht.

— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) July 12, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Verknüpfte Artikel

Update 13.30 Uhr

Die Polizei bittet die von der Evakuierung betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Häuser zu verlassen. Es wurden zwei Anlaufstellen für sie eingerichtet: In Kranichstein befindet sich eine am Jugendzentrum am Brentanosee in der Bartningstraße. Wer in der Nähe des Bürgerparks wohnt, kann zur Sporthalle in der Alsfelder Straße kommen, twittert die Polizei. Die Stadt Darmstadt hat zudem ein Infotelefon für weitere Rückfragen unter der Nummer 06151-132060 eingerichtet.

Update 13 Uhr

Die Evakuierung im Bereich des Kesselhutwegs läuft.

Die Evakuierung im Bereich Kesselhutweg hat begonnen. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 12.35 Uhr

Die Evakuierung in Kranichstein und dem Komponistenviertel hat begonnen. Betroffen ist das Umfeld von Kranichsteiner Straße, Dieburger Straße, Gruberstraße, Theodor-Reh-Straße, Parkstraße sowie der Bereich östlich der Flowtowstraße und das Stadtwaldgebiet. Auch das Oberwaldhaus und der Reiterverein der TU Darmstadt fallen in die Sperrzone.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.





Die Polizei rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen und bittet Ortskundige, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch der Flugraum muss für die Entschärfung der Bombe gesperrt werden.

Ein Großaufgebot der Polizei war vor Ort. (Elisabeth Saller)

Erst im Juni hatte der Kampfmittelräumdienst damit begonnen, ein 20 Hektar großes Waldstück am Hartig-Denkmal zu durchsuchen. Die Arbeiten sollten bis August dauern, kündigte das Forstamt Darmstadt vor ein paar Wochen an. Genau dieses Waldgebiet wird stark von verschiedenen Waldkindergärten genutzt. Die möglicherweise munitionsbelasteten Bereiche waren seit dem Beginn der Durchsuchung für Waldbesucher und Kindergärten gesperrt.

— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) July 12, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Seit einigen Jahren ist im Darmstädter Wald immer wieder der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Nach dem Fund einer Stabbrandbombe 2017 im Fasanerie-Wald wurde damit begonnen, das Waldstück systematisch zu entmunitionieren. 40 Hektar haben die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zwischen Komponistenviertel und Jagdschloss Kranichstein inzwischen schon durchsucht. Ziel sei es, den Wald wieder sicher zu machen, sagte Forstamtsleiter Hartmut Müller.