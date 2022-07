Weltkriegsbombe in Darmstadt gefunden

Polizeiabsperrband. (Symbolfoto: dpa)

DARMSTADT - Etwa 300 Meter in Richtung Monument im Stadtwald wurde am Rande des Bürgerparks Nord in Darmstadt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei mitteilt, bereiten sich Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes auf die Entschärfung der Bombe vor Ort vor.

Dafür sei ein Sicherheitsradius um den unmittelbaren Fundort eingerichtet worden. Ob auch Anwohner von der Entschärfung betroffen sind, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet darum, den Bereich Kranichsteiner Straße/Dieburger Straße weiträumig zu umfahren.

