Weltkriegsbombe in Darmstadt: Sprengung am Abend

Nachdem im Darmstädter Stadtwald eine Weltkriegsbombe gefunden worden ist, hat die Polizei das Gebiet weiträumig abgesperrt, wie hier in Kranichstein zu sehen. (Foto: Matthias Rebsch)

DARMSTADT - Im Darmstädter Stadtwald wurde in der Nähe des Hartig-Denkmals südlich von Kranichstein eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei mitteilt, bereiten sich Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes auf die Entschärfung der Bombe vor Ort vor. Dazu wurde ein Sicherheitsradius von 1000 Metern festgelegt. Die Polizei ist vor Ort und hat den Bereich abgesperrt.

Das Geschehen im Liveticker.

UPDATE 16.55 Uhr

Ab sofort gelten auf folgenden Linien die bereits von Heag-Mobilo angekündigten Einschränkungen bei den Bussen und Bahnen:

- Die Linien F und FU verkehren nur bis zur Haltestelle „Mathildenhöhe“, die nachfolgenden Haltestellen in Richtung Urberach/Messel entfallen ersatzlos.

- Die Linien H und K fahren bis zur Haltestelle „Alfred-Messel-Weg“, die nachfolgenden Haltestellen der Linie H in Richtung Kesselhutweg entfallen ersatzlos.

- Die Linie 4 verkehrt nur zwischen Nordbad und Arheilgen – das aber liegt vor allem an der Baustelle in der Frankfurter Straße.

Ein Bus der Linie H steht am Alfred-Messel-Weg. (Foto: Josh Gebhardt)

Die Heag-Mobilo informiert auf ihren Social-Media-Kanälen, sobald neue Informationen vorliegen, kündigte sie an.

UPDATE 16.40 Uhr

Nach Angaben von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sind rund 7500 Menschen von der Evakuierung betroffen. Sie sollen die Sperrzone, die um den Fundort eingerichtet worden ist, zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen, schreibt die Polizei. Im Rahmen der Evakuierung werden aktuell Lautsprecherdurchsagen im Wohngebiet und im Stadtwald durchgeführt, wie die Polizei auch über Twitter mitteilt.

Gegen 14 Uhr erfuhren Dr. Dirk Scheuermann und sein Vater Helmut Scheuermann aus dem Komponistenviertel vom Bombenfund - als die Polizei bei ihnen klingelte. „Wir sollten innerhalb von zehn Minuten das Haus verlassen“, schildert der Sohn. Daraufhin begaben sie sich in die Sammelstelle an der Bürgerparkhalle, wo sie ein schattiges Plätzchen gefunden haben. (Foto: Matthias Rebsch)

2021 hat der Kampfmittelräumdienst in Hessen 72 Tonnen Munition aus den Weltkriegen entschärft, darunter 21 Bomben unterschiedlicher Größe. Dies teilte das zuständige Regierungspräsidium Darmstadt mit. Wegen der Corona-Pandemie war die Menge der Munition, die gefunden und von Spezialisten entschärft worden ist, geringer als zuvor. 2019 waren es noch 130 Tonnen, meldete die Behörde. Gefunden werden die Geschosse auf den ohnehin bekannten Räumstellen, bei Bauarbeiten beziehungsweise den Vorbereitungen dazu oder schlicht zufällig.

In Darmstadt war zuletzt im März 2020 eine 500 Kilogramm schwere Bombe auf dem Messplatz aufgetaucht. Das bedeutete: Der Unterricht an acht Schulen fiel aus, von der Räumung außerdem betroffen waren elf Kindertagesstätten, die Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen, mehrere städtische Einrichtungen, die Zentrale des Energieversorgers Entega und der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD). 9000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

UPDATE 16.30 Uhr

Im Komponistenviertel alles ruhig. Die Bereiche östlich der Flotowstraße hat die Polizei abgesperrt. Viele Anwohner, die evakuiert werden mussten, kommen bis zum Abend bei Freunden oder Bekannten unter. Einige haben vorgeschlagen, in den Biergarten zu gehen bis die sichere Sprengung erfolgt ist.





UPDATE 16.15 Uhr

Mit einem Großaufgebot ist der Rettungsdienst auf dem Parkplatz am Bürgerpark vertreten. Im Hintergrund läuft der Soundcheck zum Endlich Open-Air, das heute Abend startet.

Der Rettungsdienst auf dem Parkplatz am Bürgerpark in Darmstadt. (Foto: Matthias Rebsch)

Celine Enders, Lisa Lemcke, Jenna Höfler (von links) vom DRK bereiten sich auf mögliche Liegendtransporte in der Bürgerparkhalle vor. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 16 Uhr

Im Jugendcafé Chillmo am Brentanosee wurde die zweite Anlaufstelle für die Evakuierten eingerichtet. Einige ruhen sich dort aktuell aus, bekommen Getränke vom DRK gereicht

Zweite Anlaufstelle für die Evakuierten im Jugendcafé Chillmo am Brentanosee. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 15.20 Uhr

Nach Angaben der Stadt soll die Bombe gegen 19 Uhr kontrolliert gesprengt werden. Zuvor müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner in der Evakuierungszone ihre Häuser verlassen. Wie viele Menschen davon betroffen sind, stand zunächst nicht fest, so die Stadt. Eine Zahl nannte sie nicht.

— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) July 12, 2022

UPDATE 14.50 Uhr

Bei der Bombe, die am Monumentweg gefunden wurde, handelt es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, so die Stadt Darmstadt. Ihre Entschärfung ist für den heutigen Abend geplant, bestätigt die Stadt. Eine Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

UPDATE 14.38 Uhr

„Es ist eine Herausforderung, so schnell wie möglich zu evakuieren, weil die Bombe heute definitiv gesprengt werden muss“, sagt der leitende Branddirektor Johann Braxenthaler von der Feuerwehr Darmstadt.

UPDATE 14.25 Uhr

Wegen des Bombenfunds kommt es derzeit zu Einschränkungen im Busbetrieb. Die Linien F und FU verkehren nur bis zur Haltestelle „Mathildenhöhe“, die nachfolgenden Haltestellen in Richtung Urberach/Messel entfallen ersatzlos, heißt es in der Mitteilung der Heag-Mobilo.

Während der geplanten Entschärfung der Bombe werden demnach folgende Linien betroffen sein: Die Linien H und K fahren bis zur Haltestelle „Alfred-Messel-Weg“, die nachfolgenden Haltestellen der Linie H in Richtung Kesselhutweg entfallen ersatzlos. Die Linie 4 verkehrt nur zwischen Nordbad und Arheilgen, was an der Baustelle in der Frankfurter Straße liegt.

Die HEAG-Mobilo informiert auf ihren Social-Media-Kanälen in Absprache mit den Einsatzkräften, ab wann diese Einschränkungen gelten. Kurzfristige Änderungen werden ebenfalls über Durchsagen und Lauftexte an den Haltestellen bekannt gegeben. Im Streckennetz ist mit Verspätungen zu rechnen.

UPDATE 14.23 Uhr

Die Vorbereitungen auf das „Endlich Open Air“, das am Dienstag, 12. Juli, um 19 Uhr auf dem Darmstädter Messplatz beginnt, laufen trotz der Bombenräumung im Wald am nordöstlichen Stadtrand derzeit unbehindert weiter. „Glücklicherweise betrifft der Sicherheitsradius um die Fasanerie, aktuell 1000 Meter, das Festivalgelände nicht“, heißt es vom Veranstalter Centralstation. „Sofern dieser Bereich nicht weiter vergrößert wird, dürfen wir wie geplant veranstalten.“ Ab 20 Uhr soll die Berliner Band „Element of Crime“ spielen.

UPDATE 14.12 Uhr

Autos und Busse müssen umgeleitet werden, was aktuell zu Verspätungen im ÖPNV führt.

Im Zuge der Evakuierungsmaßnahmenmüssen Autos und Busse umgeleitet werden. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 14 Uhr

Die Einsatzkräfte haben ein Krisenzentrum in der Alsfelder Straße in der Nähe des Nordbades errichtet. Dort finden Evakuierte eine Anlaufstelle.

Das Krisenzentrum an der Alsfelder Straße. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 13.44 Uhr

Die Polizei hat eine Karte der Sperrzone auf Twitter veröffentlicht.

— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) July 12, 2022

Update 13.30 Uhr

Die Polizei bittet die von der Evakuierung betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Häuser zu verlassen. Es wurden zwei Anlaufstellen für sie eingerichtet: In Kranichstein befindet sich eine am Jugendzentrum am Brentanosee in der Bartningstraße. Wer in der Nähe des Bürgerparks wohnt, kann zur Sporthalle in der Alsfelder Straße kommen, twittert die Polizei. Die Stadt Darmstadt hat zudem ein Infotelefon für weitere Rückfragen unter der Nummer 06151-132060 eingerichtet.

Update 13 Uhr

Die Evakuierung im Bereich des Kesselhutwegs läuft.

Die Evakuierung im Bereich Kesselhutweg hat begonnen. (Foto: Matthias Rebsch)

UPDATE 12.35 Uhr

Die Evakuierung in Kranichstein und dem Komponistenviertel hat begonnen. Betroffen ist das Umfeld von Kranichsteiner Straße, Dieburger Straße, Gruberstraße, Theodor-Reh-Straße, Parkstraße sowie der Bereich östlich der Flowtowstraße und das Stadtwaldgebiet. Auch das Oberwaldhaus und der Reiterverein der TU Darmstadt fallen in die Sperrzone.





— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) July 12, 2022





Die Polizei rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen und bittet Ortskundige, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch der Flugraum muss für die Entschärfung der Bombe gesperrt werden.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. (Foto: Andreas Kelm)

Erst im Juni hatte der Kampfmittelräumdienst damit begonnen, ein 20 Hektar großes Waldstück am Hartig-Denkmal zu durchsuchen. Die Arbeiten sollten bis August dauern, kündigte das Forstamt Darmstadt vor ein paar Wochen an. Genau dieses Waldgebiet wird stark von verschiedenen Waldkindergärten genutzt. Die möglicherweise munitionsbelasteten Bereiche waren seit dem Beginn der Durchsuchung für Waldbesucher und Kindergärten gesperrt.

— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) July 12, 2022

Seit einigen Jahren ist im Darmstädter Wald immer wieder der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Nach dem Fund einer Stabbrandbombe 2017 im Fasanerie-Wald wurde damit begonnen, das Waldstück systematisch zu entmunitionieren. 40 Hektar haben die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zwischen Komponistenviertel und Jagdschloss Kranichstein inzwischen schon durchsucht. Ziel sei es, den Wald wieder sicher zu machen, sagte Forstamtsleiter Hartmut Müller.