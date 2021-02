Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden

FRANKFURT - In der Saonestraße im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das berichtet die Hessenschau am Mittwochmorgen. Noch sei unklar, unter welchen Umständen die Bombe in dem Wohn- und Gewerbegebiet gefunden wurde. Wie groß der Sprengkörper ist, ist ebenfalls noch unklar.