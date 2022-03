Weltkriegsbombe in Frankfurt wird entschärft

Im Frankfurter Stadtteil Gallus ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden. (Foto: 5vision.media)

FRANKFURT - Bei Baggerarbeiten im Frankfurter Stadtteil Gallus ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, soll der 50-Kilo-Blindgänger an diesem Donnerstag entschärft werden. Dazu müssten etwa 700 Anwohnerinnen und Anwohner in einem festgelegten Bereich rund um die Kleyerstraße bis 12 Uhr ihre Wohnungen räumen. Die Evakuierung betreffe auch die Gewerbebetriebe in dem Bereich.

Hier geht es zur interaktiven Karte. Wer den Bereich selbstständig verlassen kann, muss ihn per Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt bis 12 Uhr mittags verlassen haben. Die Feuerwehr hat eine interaktive Karte veröffentlicht, die den betroffenen Evakuierungsbereich anzeigt.Wer den Bereich selbstständig verlassen kann, muss ihn per Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt bis 12 Uhr mittags verlassen haben.

Die Feuerwehr koordiniert die Transporthilfe für eingeschränkt gehfähige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen. Wer Hilfe benötigt, sollte sich unbedingt am 24. März ab 6.30 Uhr telefonisch beim eingerichteten Bürgertelefon melden unter: 069 212111. Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich, mit einer schriftlichen oder mündlichen ausgesprochenen Isolations- bzw. Quarantäneverfügung vom Gesundheitsamt, wird derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen und zeitnah bekannt gegeben.

Kindergarten im Sperrgebiet

Im Sperrgebiet befindet sich ein Kindergarten. Für die von der Evakuierung betroffenen Personen, die Probleme haben, anderweitig unterzukommen, wird im Saalbau Frankfurt-Griesheim, Schwarzerlenweg 57 ab 11 Uhr eine Betreuungsstelle mit einem Corona gemäßen Hygienekonzept eingerichtet. Hierzu, wie auch zu anderen Fragen, werden in Kürze weitere Informationen auf der Homepage der Feuerwehr Frankfurt www.feuerwehr-frankfurt.de zu Verfügung stehen. Dort soll auch eine Liste mit Straßen und Hausnummern veröffentlicht werden, die von der Evakuierung betroffen sind.

Auch der Öffentliche Personennahverkehr sowie der Fernverkehr sind betroffen. Details hierzu werden von den Verkehrsbetrieben rechtzeitig veröffentlicht.