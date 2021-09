Weniger Covid-Patienten im Kreis Darmstadt-Dieburg

Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor die Regeln im Alltag vieler Menschen. (Foto: adobe.stock - crocothery)

KREIS DARMSTADT-DIEBURG - Der Trend hält an: Die Hospitalisierungsinzidenz für Hessen ist auch am Dienstag gegenüber dem Vortag gesunken. Sie beträgt nun 1,99. Damit wird angegeben, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Infektion stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden mussten.

Ein Blick in die Kreiskliniken zeigt, dass dort derzeit neun Covid-Patienten liegen: in Groß-Umstadt vier auf der Normalstation, in Jugenheim fünf Patienten auf der Intensivstation. Die Intensivstation in Groß-Umstadt ist Covid-frei. Von den heute insgesamt neun Patienten sind fünf aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, zwei aus der Stadt Darmstadt, ein Patient kommt aus dem Odenwaldkreis und ein Patient von außerhalb Südhessens.

Die Fallinzidenz liegt mit 62,1 gegenüber 61,1 am Vortag fast gleichauf. Es gab 16 Neuinfektionen innerhalb eines Tages sowie einen Todesfall zu beklagen. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind in Darmstadt-Dieburg – Stand 20. September, 21 Uhr – insgesamt 92.351 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 89.602 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.