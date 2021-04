Weniger Impfungen in Mainz im Vergleich zur Vorwoche

(Foto: dpa)

MAINZ - Während bundesweit Impfrekorde gefeiert wurden, ist die Zahl der Impfungen im Mainzer Impfzentrum und durch die mobilen Impfteams in der vergangenen Woche gegenüber der Vorwoche gesunken. 3948 Impfungen gegen Covid-19 wurden dort verzeichnet (Gesamt: 37687), nachdem es in der Woche zuvor über 4000 gewesen waren. Ein Grund hierfür sei die Absage von geplanten Impfterminen mit dem Vakzin von Astrazeneca durch die Impfhotline des Landes, erklärt Ellen König von der städtischen Pressestelle. Zur Zahl der Impfungen in den Hausarztpraxen habe die Stadt keine Informationen.

Derweil verzeichnete das Landesuntersuchungsamt am Montag für Mainz elf bestätigte Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag und eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 151. Zudem gab es einen weiteren Corona-Todesfall. Im Kreis Mainz-Bingen wurden acht Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 106 gemeldet. Weitere Todesfälle wurden hier nicht registriert.