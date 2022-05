Wenn der Keller mit radioaktiver Strahlung belastet ist

ONLINE-SEMINARE UND SYMPOSIUM

Das HLNUG bietet unter dem Titel „Radon in Hessen“ Online-Seminare zu verschiedenen Aspekten an: Die nächsten finden am 2., 16. und 30. Juni statt.



Am 6. Juli veranstaltet das HLNUG das „Hessische Radonsymposium“ mit Fachvorträgen, Infoständen und Diskussionen von 9.30 bis 17.30 Uhr im Roncallihaus in Wiesbaden. Die Teilnahme ist kostenlos und für jeden möglich. Anmeldung zu Seminar und Symposium unter https:// www.hlnug.de/geologie/ radon-in-hessen.