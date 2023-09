Wenn mit der Zeitung das Licht im Ort angeht

Auf dieser Tour beliefert Hauck Straßen, in denen vor allem Einfamilien- und kleinere Mehrfamilienhäuser stehen. Wenn er die Zeitung einwirft, manchmal auch „reinbasteln“ muss ins Zeitungsrohr, geht vielerorts der Bewegungsmelder an. Wenn man so will, knipst Hauck also das Licht im Ort an. Und wenn es endgültig hell ist, ist er am Ende. Manchmal lege er sich nach getaner Arbeit nochmal hin, „theoretisch habe ich dann den kompletten Tag für mich“, sagt er. Praktisch aber warten noch ein kurzer Nebenjob und vor allem die Aufgaben als Familienvater auf ihn: Er ist Papa von drei Kindern, als „Vollzeit-Daddy“ gibt‘s nach Kita und Schule immer was zu tun, sagt er. Jetzt, am Tag, hat er ja auch genug Zeit dafür.