Wenn Opas Kriegstrauma die Enkel krank macht

Region. Als Juliana P. (Name geändert) sich 2012 in eine psychiatrische Klinik begibt, ist sie mental am Ende. Depressionen wie auch soziale und gesundheitliche Ängste treiben sie hin zu Selbstmordgedanken. Die junge Frau sucht in der Klinik Hilfe, und vor allem die Antwort auf die Frage: Woher kommen meine Ängste?