Bares für Rares: Wer ist eigentlich Detlev Kümmel?

Rhein-Main. Detlev Kümmel – kaum eine Person aus dem Bares für Rares-Expertenteam wird so oft gegooglet, wie der 54-Jährige. Durch sein verschmitztes Grinsen und das umfassende Wissen sticht der Gallerist hervor. Der in Lüdenscheid geborene, der von Fans liebevoll „Dete“ genannt wird, begann seine Karriere allerdings in einer ganz anderen Richtung: Nämlich im Kampfsport. 1992 und 1996 eröffnete er seine eigenen Kampf- und Fitnessstudios in Lüdenscheid und Hemer. Auch unterrichtete er verschiedene Kampfsportarten und bestritt sogar selbst den ein oder anderen internationalen Wettkampf.