Werden es die Afghanen alleine schaffen, General Laubenthal?

Kurzbiographie

- Generalleutnant Markus Laubenthal (58) kam als Wehrpflichtiger 1982 zur Bundeswehr. Er wurde bei der Panzertruppe ausgebildet, durchlief als Offizier zahlreiche Verwendungen unter anderem im Kosovo und in Afghanistan.



- Er studierte am King‘s College in London mit einem Abschluss in Defense Studies. Laubenthal war 2014 bis 2017 der erste deutsche Generalstabschef der US-Army Europa mit Sitz in Wiesbaden.



- Bevor er im April 2020 zum stellvertretenden Generalinspekteur der Bundeswehr ernannt wurde, leitete Laubenthal die Abteilung Führung Streitkräfte im Bundesministerium für Verteidigung.