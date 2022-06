„Werden Schutzräume für Hitzewellen brauchen“

Zur Person

Sebastian Seiffert ist Professor für Physikalische Chemie der Polymere an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er promovierte an der Technischen Universität Clausthal (2007) und war Postdoc an Harvard University als Stipendiat der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina (2009-2010). Nach seiner Rückkehr nach Deutschland leitete er eine Nachwuchsgruppe am Helmholtz-Zentrum Berlin (2011-2014) als Liebig-Stipendiat des Fonds der Chemischen Industrie (FCI). Seine erste Professur hatte er an der Freien Universität Berlin (2014-2016). 2016 folgte er einem Ruf nach Mainz. Seit 2019 engagiert sich Seiffert in Richtung Klimaschutz, u.a. bei den Scientists for Future Mainz/Wiesbaden sowie auf Bundesebene und in der Klimaliste Rheinland Pfalz; außerdem transformiert er zurzeit ganzheitlich seine Forschung und Lehre in Richtung Polymer-Materialkonzepte für Klimaschutz und Klima-Anpassung.