Wetter in Hessen: Sonnenschein am Wochenende

Ein heiteres Herbstwochenende in Hessen. Foto: Guido schiek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OFFENBACH / REGION - Die Hessen erwartet in den kommenden Tagen eine Mischung aus Nebel, Sonne und mancherorts auch etwas Regen. Nachts muss mit Bodenfrost gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Für den Sonntag sagte der DWD einige Wolken voraus. Am Nachmittag sei stellenweise leichter Regen möglich, Sonnenschein werde vor allem im Nordosten des Landes erwartet.

In der Nacht zu Sonntag gibt es verbreitet leichten Bodenfrost, wie der DWD weiter mitteilte. Die Temperaturen sinken bis auf null Grad, in Tälern bis auf minus zwei Grad. Die Höchstwerte am Sonntag liegen zwischen elf und 15 Grad. Zu Beginn der neuen Woche erwarten die Meteorologen vielerorts heiteres Wetter - sobald sich der Nebel aufgelöst hat.