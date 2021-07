Wetter in Hessen wird ungemütlich

Dunkle Wolken kündigen Regen an. (Symbolbild: dpa)

OFFENBACH - Am Montag hat in Hessen vielerorts die Sonne geschienen. Doch für die nächsten Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach ungemütlicheres Wetter: Der Dienstag beginnt demnach bewölkt mit Regenschauern, später werden vor allem im Südwesten auch Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad im Südwesten und bis zu 26 Grad im Nordosten des Landes. Auch am Mittwoch bleibt es demnach unbeständig mit teils mehrstündigen Regenschauern.