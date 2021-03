Wetter in Rheinland-Pfalz und Hessen bleibt stürmisch

In Rheinland-Pfalz und Hessen kann es vereinzelt Gewitter und Sturmböen geben. (Foto: dpa)

HESSEN/ RHEINLAND-PFALZ - Die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz müssen sich auch weiterhin auf stürmische und ungemütliche Tage einstellen. Grund ist eine kräftige Strömung aus Südwesten, die milde Meeresluft mit Schauern und Gewittern mit sich bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte.

Am späten Nachmittag würden in Hessen immer mehr Wolken und teils schauerartiger Regen aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Hinzu kommt ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest. Am späten Nachmittag warnen die Meteorologen bei kräftigen Schauern oder Gewittern auch vor einzelnen Sturmböen. In der Nacht zu Samstag bleibt es stark bewölkt mit schauerartigem Regen. In den Hochlagen kann sogar Schnee fallen. Die Temperaturen sinken auf sechs bis zwei Grad, in den höchsten Lagen auf null Grad. In exponierten Lagen sind stürmische Böen aus Südwest möglich.

Auch in Rheinland-Pfalz wird es ungemütlich - es sei mit Regen zu rechnen, so der DWD. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest. Auch Gewitter sind möglich, in deren Nähe es zu einzelnen Sturmböen kommen kann. In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt mit schauerartigem Regen. In der zweiten Nachthälfte nehmen die Schauer nochmal zu. In den Hochlagen kann auch vereinzelt Schnee fallen. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad. Hinzu kommen teils starke, vor allem in exponierten Lagen stürmische Böen.

Der Samstag zeigt sich ebenfalls stark bewölkt. Die Meteorologen rechnen mit Regen, der am Mittag in Schauer und Gewitter übergeht. Die Temperaturen pendeln in Rheinland-Pfalz dann zwischen acht und zwölf Grad, in Hessen zwischen acht und elf Grad. Es weht erneut ein frischer Wind aus Südwest mit verbreitet stürmischen Böen oder Sturmböen.