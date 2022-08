Wetter wird wechselhafter - spätestens Donnerstag mehr Regen

Das Wetter wird in der kommenden Woche wechselhafter. (Foto: dpa)

OFFENBACH - Das Wetter in Deutschland wird in der kommenden Woche deutlich wechselhafter und dürfte vor allem in der zweiten Hälfte auch Regen bringen. In der Nacht zum Montag mache sich Tief Jelena bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Zunächst vor allem im Westen und Südwesten könne es am Montag lokale Schauer und einzelne Gewitter geben.

Hessen erwartet Niederschlag

Für Hessen kündigen sich in der kommenden Woche wechselhafteres Wetter und auch Niederschläge an. Nach dem zuletzt sehr stabilen Hochsommerwetter könne es am Montag zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen, lokal begrenzt seien auch Starkregen und Hagel möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Mancherorts bleibe es aber auch zum Wochenstart weiter trocken - bei bis zu 30 Grad.

Während der Dienstag mit maximal 32 Grad voraussichtlich frei von Niederschlägen sei, ziehe im Verlauf der Nacht auf Mittwoch von Südwesten her dichtere Bewölkung auf. Am Mittwoch selbst erwartet der DWD Schauer, auch Gewitter mit stürmischen Böen schließt er nicht aus. Mit bis zu 32 Grad ist es vorerst weiterhin sehr warm. Ab dem Donnerstag rechnen die Meteorologen dann in ganz Deutschland mit flächendeckenderem und kräftigerem Regen.

Wechselhafteres Wetter an Rhein und Mosel

Nach dem stabilen Hochsommerwetter der vergangenen Tage wird es in Rheinland-Pfalz in der kommenden Woche wechselhafter. In der Nacht auf Montag ziehe dichtere Bewölkung auf, zum Wochenstart seien dann einzelne Schauer und Gewitter möglich, lokal eng begrenzt auch mit Starkregen und Hagel, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Temperaturen steigen demnach am Montag auf bis zu 29 Grad, in Hochlagen auf maximal 23 Grad.



Am Dienstag wird es den Meteorologen zufolge überwiegend niederschlagsfrei bei bis zu 31 Grad, bevor der Mittwoch dann bei ähnlichen Temperaturen Schauer und teils auch Gewitter bringen dürfte. In der Nacht auf Donnerstag können die Tiefsttemperaturen dann örtlich bei Schauern und gewittrigem Regen auf bis zu zwölf Grad zurückgehen.