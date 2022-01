Wie das Impfen in den Alten- und Pflegeheimen hilft

Tote in den Heimen – in Bund und Region

Wie viele Heimbewohner in Deutschland bislang an oder mit einer Coronavirusinfektion gestorben sind, dazu gibt es keine eindeutigen, bundesweiten Zahlen. Laut dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) werden rund 25.500 Todesfälle bei Menschen über 60 Jahren Ausbrüchen in Heimen zugeordnet – allerdings könnten es auch mehr sein. Denn nicht immer ist bekannt, ob die gestorbene Person zuvor im Heim gelebt hat.



Viele Opfer gab es schon in der ersten Welle im Frühjahr 2020, aber den Großteil zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 in der zweiten Welle. Von Februar an sanken die Zahlen stark – offenbar ein Effekt der Impfungen. 25.500 Tote in den Heimen, das sind rund 22 Prozent der deutschen Coronatoten insgesamt. Obwohl in den Heimen nur rund 850.000 Menschen leben.



Einige Zahlen auf Landesebene zeichnen ein noch düsteres Bild. Denn Umfragen mehrerer Medien bei Landesregierungen, auch dieser Zeitung, ergaben für den vergangenen Winter einen noch höheren Anteil der Toten aus den Heimen. Bis Ende Januar waren es in Hessen rund 60 Prozent; in Rheinland-Pfalz rund ein Drittel. In Bayern zum Beispiel stammten fast 50 Prozent der Corona-Toten aus den Heimen, in Baden-Württemberg knapp 30 Prozent.