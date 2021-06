Wie gefährlich ist die Delta-Variante für Kinder?

Kinder bis elf Jahre

Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es in der EU noch keinen zugelassenen Impfstoff. Es läuft allerdings bereits eine entsprechende Studie von Biontech mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren. Pfizer und Biontech erwarten, dass im September endgültige Ergebnisse vorliegen und, abhängig von den generierten Daten, für zwei Kohorten, darunter Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren und fünf bis elf Jahren, Anträge auf Zulassung eingereicht werden.



Ergebnisse für die Kohorte der Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren wird im vierten Quartal erwartet.



Im Juli könnte zudem der Impfstoff von Moderna für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in der EU zugelassen werden.



Auch für Astrazeneca und Johnson & Johnson laufen Studien mit Kindern. In Russland arbeitet man derweil an einem Nasenspray von Sputnik V für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, berichtet laut Deutschlandfunk die Nachrichtenagentur TASS. Und in China sind die Impfstoffe von Sinovac und Sinopharm sogar bereits für Drei- bis 17-Jährige zugelassen.