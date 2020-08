3 min

Wie geht die Polizei mit dem nächsten Demo-Einsatz um?

Nach dem vergangenen Wochenende steht die Mainzer Polizei unter verschärfter Beobachtung. Doch schon am Samstag steht der nächste Demo-Großeinsatz an – wieder in Ingelheim.

Von Frank Schmidt-Wyk Reporter Rheinhessen