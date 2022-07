3 min

Wie kann Mainz hitzeresistenter werden?

Die Sommer werden immer heißer und in der Innenstadt ist es kaum auszuhalten. Was kann man da tun? Ein Ingenieur aus Mainz erklärt, was Städte gegen den Hitzekollaps tun können.

Von Julia Sloboda Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz