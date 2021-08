Wie können die Katastrophengebiete wieder aufgebaut werden?

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) sprechen in Schuld mit einem Anwohner. Die Gemeinde im Kreis Ahrweiler wurde von dem Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen. (Foto: Thomas Frey/dpa )

BAD NEUENAHR-AHRWEILER - Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben nach der Flutkatastrophe eine schnelle Aufbauhilfe vom Bund gefordert, damit die regionale Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden kann. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sagte am Freitag nach einem Treffen mit ihrem NRW-Kollegen Andreas Pinkwart (beide FDP) in Dernau (Kreis Ahrweiler), es sei für den Wiederaufbau enorm wichtig, die Wirtschaft vor Ort schnell wieder zum Laufen zu bringen. "Es geht darum, Betriebe zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern und den Wiederaufbau auch gemeinsam mit der Kraft der Unternehmen vor Ort zu stemmen."

Bundestagswahl an der Ahr ist möglich Trotz der schweren Folgen der Unwetterkatastrophe sollen die Bürgerinnen und Bürger im Ahrtal ihre Stimme für die Bundestagswahl am 26. September 2021 abgeben können. Landes- und Kreiswahlleitung sowie die betroffenen Kommunen haben sich auf den Wahlablauf im Katastrophengebiet verständigt, teilte das Statistische Landesamt in Rheinland-Pfalz am Freitag mit.

