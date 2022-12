Wie nachhaltig sind JVA’n in Hessen und Rheinland-Pfalz?

In Hessen sieht das ähnlich aus: Die Pressesprecherin des Hessischen Ministeriums der Justiz, Adina Murrer, erzählt von einem Projekt „Essen in Hessen“, an dem ausgewählte Großküchen der JVA’n 2016 bis 2019 teilgenommen hätten. „Das Ziel war es, natürliche Ressourcen unter Berücksichtigung gesundheitlicher Aspekte im Bereich der gemeinschaftlichen Verpflegung konkret einzusparen sowie Maßnahmen und Methoden zur Erfassung von Lebensmittelabfällen zu erproben“, so Murrer. Als Ergebnis des Projekts seien die Großküchen mit Umsetzungsstrategien für ihre eigene JVA herausgegangen. So sei vom vermehrten Einkauf bei regionalen Anbietern über ressourcenschonendere Verarbeitungstechniken bis hin zur Rezept-Optimierung alles Thema gewesen. Außerdem seien die Ergebnisse an die übrigen Küchenleitungen weitergetragen worden.