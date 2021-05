Wie schwierig ist Gebärdensprache? Ein Selbstversuch

Die nächsten Festival-Termine

Das Darmstädter Festival „Alles inklusive?!“ ist ein Gemeinschaftswerk vieler Veranstalter. Viele der geplanten Veranstaltungen fallen der Pandemie-Vorsicht zum Opfer, für einige wurden digitale Ersatzformate entwickelt. So wird die Lesung von Jayrôme C. Robinet („Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund“) am 12. Mai um 20 Uhr voraussichtlich per Video übertragen. Vorerst nur als Video zu sehen ist auch die Ausstellung des Malers Jürgen Klaban („Kunst kennt keine Behinderung“) im Darmstädter Nachbarschaftsheim (nbh-darmstadt.de) – aber da die Bilder bis in den Oktober hinein hängen wirden, gibt es gute Chancen, sogar die ursprünglich für 8. Mai geplante Vernissage nachzuholen.