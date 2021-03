Wie wirkt sich die dritte Corona-Welle auf Kinder aus?

RKI-Empfehlung

Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektion bei Kindern rät das RKI in seinem Lagebericht vom Mittwoch: „Familien und Beschäftigte sollten ihr Infektionsrisiko außerhalb von Kita oder Schule minimieren und bei Zeichen einer Erkrankung fünf bis sieben Tage zuhause bleiben“. Falls es zu Erkrankungen in einer oder mehreren Gruppen komme, solle zudem eine frühzeitige Schließung der Einrichtung erwogen werden, um eine weitere Ausbreitung innerhalb der Kita und in die betroffenen Familien zu verhindern.

Für Schulen empfiehlt das RKI weiterhin das Aufteilen von größeren Gruppen wie Klassen und Jahrgängen in kleinere Gruppen und die Beschränkung auf Kontakte innerhalb dieser festgelegten Gruppe. Dazu bleibt es beim Ratschlag für einen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht sowie eine gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen – mit Distanzunterricht für ältere Schüler.