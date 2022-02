Wieder Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden

Polizei-Absperrband. (Quelle: Stock.Adobe.de)

FRANKFURT - Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet der Nähe des Frankfurter Katharinenkreisels haben am Montag eine Weltkriegsbombe zu Tage befördert. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger soll am Mittwoch, 16. Februar, entschärft werden, teilt die Feuerwehr in Frankfurt mit. Dazu müssen am Morgen etwa 2.300 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen räumen. Auch der Verkehr in dem Sperrbereich wird von den Maßnahmen betroffen sein.

Der Blindgänger amerikanischen Typs wurde in einer Baugrube in der Felix-Kracht-Straße gefunden. Er ist abgesichert worden und befindet sich laut Feuerwehr in einer stabilen Lage. Die Bombe soll am Mittwoch durch den Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen entschärft und abtransportiert werden.

Bereich bis 11 Uhr verlassen

Die Karte zum Sperrbereich kann hier abgerufen werden: arcg.is/1Wav9r0. Der Bereich muss bis 11 Uhr Vormittag verlassen werden. Dazu müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner im Evakuierungsbereich um den Fundort ihre Wohnungen räumen. Betroffen sind davon etwa 2.300 Frankfurterinnen und Frankfurter. Der Sperrbereich wird von den zuständigen Behörden festgelegt.. Der Bereich muss bis 11 Uhr Vormittag verlassen werden.

diesem Link oder telefonisch sich beim eingerichteten Bürgertelefon melden unter: 069-212111. Die Hotline bei der Feuerwehr Frankfurt ist heute, Dienstag, bis 18 Uhr und morgen ab 6 Uhr zu erreichen. Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich wird derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen und zeitnah bekannt gegeben. Die Feuerwehr koordiniert Transporthilfe für eingeschränkt gehfähige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen. Wer Hilfe benötigt, sollte sich unbedingt bis Dienstagabend um 22 Uhr online registrieren unteroder telefonisch sich beim eingerichteten Bürgertelefon melden unter: 069-212111. Die Hotline bei der Feuerwehr Frankfurt ist heute, Dienstag, bis 18 Uhr und morgen ab 6 Uhr zu erreichen. Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich wird derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen und zeitnah bekannt gegeben.

Im Sperrgebiet befinden sich auch drei Hotels, eine Umspannstation, sowie zwei Kindergärten und eine Schule. Für die von der Evakuierung betroffenen Personen, die Probleme haben, anderweitig unterzukommen, wird eine Betreuungsstelle mit einem Corona-gemäßen Hygienekonzept eingerichtet. Ein Streckenabschnitt der A648 muss dann ebenfalls für einige Stunden gesperrt werden. Auch der Öffentliche Personennahverkehr ist betroffen.