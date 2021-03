Wiesbaden: Frau mit Stichwaffe im Hausflur verletzt

(Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

WIESBADEN - Eine 31-jährige Frau ist am Mittwochabend im Flur eines Mehrfamilienhauses in Kostheim mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt worden. Dies teilt die Wiesbadener Polizei am Donnerstag mit.

Mehrere Schnitt- und Stichverletzungen

Nach Angabe der Polizei rief die Frau um Hilfe, womit sie Zeugen auf sich aufmerksam machte. Als der Täter diese bemerkte, ließ er von der Geschädigten ab und ergriff laut Polizei die Flucht. Die Frau erlitt durch den Angriff mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Derzeit befindet sie sich nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mann, wurde durch die Polizei im Rahmen der Fahndung rund eine Stunde später in der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke festgenommen. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Beziehungstat aus. Der Mann soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.