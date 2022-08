Wiesbaden laut Ranking unter den lustvollsten Städten

Wiesbaden erzielt im "Lust"-Ranking ein gutes Ergebnis. (Foto: Terovesalainen - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Wiesbaden ist spießig, langweilig, unaufregend? Von wegen: Unsere Stadt brummt vor Erotik und sexueller Toleranz! Zumindest, wenn man dem neuesten Ranking glauben darf: Das Online-Magazin „Lust“ hat die sexpositivsten Städte gekürt. Hierbei wurde für die 50 größten Städte Deutschlands ermittelt, welche Parameter bezüglich eines „sexpositiven“ Lebens und gemessen an der Einwohnerzahl besonders stark ausgeprägt sind.

Köln auf dem Spitzenplatz

Köln auf Platz Eins ist da keine große Überraschung: Das Image als offene, tolerante Stadt unterstreichen 19 Sexshops, 25 LGBTQIA+-freundliche Bars und Clubs sowie 43 Bordelle. Mannheim punktet auf Platz zwei dank der großen LGBTQIA+-Szene, während Freiburg aufgrund der Vielzahl sexueller Beratungs- und Gesundheitsangebote überzeugt. Die Hauptstadt Berlin wiederum, gemeinhin als sehr liberale Stadt bekannt, schafft es nur auf Platz 8, denn gemessen an der Einwohnerzahl ist das Angebot eher dürftig.

Und vorher – Achtung, Trommelwirbel! - kommt nämlich noch Wiesbaden! Einen glanzvollen Platz Sieben hat unsere kleine, feine Landeshauptstadt auf dem Lustbarometer erreicht! Möglich machen es drei hier ansässige Sexshops und ein Swingerclub, 15 Bordelle, ein Gay Pride-Event, eine LGBTQIA+-freundlichen Bars und vier gesundheitliche Beratungsangebote. Frankfurt folgt abgeschlagen auf Platz Neun und Mainz fehlt übrigens ganz auf der Liste!

Verknüpfte Artikel

Besonders kleinere Städte können im „sexpositiven“ Ranking überzeugen und gemessen an der Einwohnerzahl mit den großen Metropolen konkurrieren, lautet das Fazit der Magazin-Macher. Sie wissen, wovon sie reden: „Lust“ widmet sich ausnahmslos dem Thema Sexualität. Themenschwerpunkte sind unter anderem die Sexindustrie in Deutschland, der Einfluss von Technik auf Beziehungen und die unterschiedlichen Einstellungen zu Sex in Deutschland und Europa.