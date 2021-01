Wiesbadener Gastronom: Branche „meckert auf hohem Niveau“

ZUR PERSON

Oliver Dürr (39) kommt aus Hofheim-Wallau und betreibt seit vier Jahren das „Amadeus“ im Wiesbadener Rheingauviertel. Er hat erfolgreich eine Ausbildung zum Offset-Drucker absolviert, ehe er in Mainz studierte und zudem mit Diplom in Freier Bildender Kunst abschloss. Seit 2012 arbeitet Dürr im Amadeus, das er 2016 übernahm. Als Inhaber hilft er weiterhin regelmäßig an der Theke mit, ist aber mittlerweile hauptberuflich Filmemacher.