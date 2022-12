Wiesbadener soll junge Frauen sexuell belästigt haben

Frankfurt. Ein 37-jähriger Wiesbadener soll zwei junge Frauen erst sexuell belästigt und dann beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilte, sprach der mutmaßliche Täter am Mittwochabend in einem Schnellrestaurant im Frankfurter Hauptbahnhof die 22-Jährige und die 23-Jährige an. Dabei soll er die Frauen aus Siegburg „ungewollt im Gesicht und am Rücken berührt” haben.