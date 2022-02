Wiesbadener will mit #OutInChurch anderen Mut machen

unterstützt das Vorstandsteam der Stadtversammlung der Katholiken in Wiesbaden die Initiative #outinchurch. „Menschen, die in der katholischen Kirche arbeiten, wollen so anerkannt und geachtet werden, wie sie von Gott geschaffen sind – ohne sich länger verstecken zu müssen“, heißt es. „Vor diesen Menschen und ihrem Schritt in die Öffentlichkeit haben wir größten Respekt.“„Einige Bistümer haben die Initiative nun zum Anlass genommen, öffentlich und unmissverständlich klarzustellen, dass ein offenes Bekenntnis zur sexuellen Identität von LGBTIQ+ Mitarbeitenden in ihrem Bistum keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen hat. Diese Klarheit muss nun flächendeckend in der katholischen Kirche hergestellt werden.“Mehr Informationen unter www.outinchurch.de