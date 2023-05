Wikingerschiff hat bei Gustavsburg festgemacht

Die „Saga Farmann“ ist am 29. April im norwegischen Tonsberg gestartet, die Reise führte über Lübeck und den Rhein nun bis nach Gustavsburg. Nach Stationen in zum Beispiel Regensburg, Wien, Bratislava und Belgrad soll das Schiff am 5. August in Istanbul ankommen, wo es für einige Monate in ein Museum kommt. 2024 soll es für einen längeren Zeitraum ins Mittelmeer bis nach Marseille gehen. Der ursprünglich in Mainz geplante Zwischenstopp wurde kurzfristig verworfen, an der Mainspitze wurde die „Saga Farmann“ am Freitag an ein größeres Schiff gebunden stromaufwärts gezogen.