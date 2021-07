Wird die Salzbachtalbrücke erst im Oktober gesprengt?

Einsam steht er da, der Laster auf der einsturzgefährdeten Südbrücke bei Wiesbaden. Etwas hinter dem Lastwagen ist links die abgesackte Stelle der Salzbachtalbrücke zu erkennen. (Foto: Sascha Kopp)

WIESBADEN - Die Sprengung der Salzbachtalbrücke wird voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden. Laut einer Pressemitteilung der für die Brücke zuständigen Autobahn GmbH ist es erst Mitte August möglich, wieder Arbeiten an der einsturzgefährdeten Südbrücke durchzuführen und eine Sprengung vorzubereiten. Erste Schätzungen der Autobahn GmbH kurz nach dem Schaden an der Autobahnbrücke waren noch davon ausgegangen, dass man im September mit der Sprengung des maroden Bauwerks rechnen könne. Die Sicherungsmaßnahmen scheinen sich nun aber schwieriger zu gestalten als ursprünglich angenommen.

Das Bauwerk wurde zwar schon durch Stahlstützen provisorisch abgestützt, es seien aber noch weitere Verstärkungsarbeiten notwendig, erläutert die Autobahnbehörde. So muss der schadhafte Pfeiler, an dem vor mehreren Wochen ein Rollenlager kollabierte, nun noch mit einem Korsett aus Spritzbeton versehen werden, das anschließend noch Zeit zum Aushärten benötigt: „Diese Maßnahme soll ein unkontrolliertes, seitliches Umfallen des Pfeilers verhindern, damit anschließend die notwendigen Sicherungsarbeiten am Bauwerk und im unmittelbaren Umfeld starten können."



Vor der Sprengung, die an einem Wochenende stattfinden soll, müssen unter anderem die unter der Brücke verlaufende Bahntrasse, die Mainzer Straße sowie Fundamente vor eventuellen Beschädigungen geschützt werden. Hierzu müssen Erschütterungsberechnungen angestellt und eine Beweissicherung an den entsprechenden Bauteilen durchgeführt werden. „Das Sprengkonzept sieht weiterhin einen Sicherheitsabstand von zirka 250 Metern zu den einzelnen Sprengstellen vor. Über das damit verbundene Evakuierungskonzept wird zu gegebener Zeit gesondert informiert.“

Der Kollaps eines Lagers an der Salzbachtal-Südbrücke hatte vor mehreren Wochen dazu geführt, dass die A66 zwischen den Anschlussstellen Mainzer Straße und Wiesbaden-Biebrich voll gesperrt werden musste. Auch der Wiesbadener Hauptbahnhof ist seither nahezu von allen Zuglinien abgeschnitten. Trotz zahlreicher Kompensationsmaßnahmen sind die Straßen im Wiesbadener Stadtgebiet seit Wochen stark überlastet.

