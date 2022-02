Wissing im Gespräch: „Können Innovationstreiber werden“

Zur Person

Volker Wissing (51) ist in Landau geboren. Jurastudium in Saarbrücken und Freiburg. 1997 Promotion zum Dr. jur. in Münster. Danach als Richter und Staatsanwalt tätig. 2004 bis 2013 Bundestagsabgeordneter. Seit 2011 FDP-Chef in Rheinland-Pfalz. Ab 2016 Fraktionschef im Landtag, 2016 bis 2021 Landeswirtschafts- und Verkehrsminister. 2020 bis 2021 Bundesgeneralsekretär. Seit Dezember Bundesminister für Digitales und Verkehr, Nachfolger von Andreas Scheuer.