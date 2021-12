Wo Deutschland in Sachen Inklusion noch nachlegen muss

Zur Person

Matthias Rösch

Diplom-Psychologe und seit 2013 Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz

1966 in Bad-Kreuznach geboren und in Mainz aufgewachsen. Seit einem Unfall in der elften Klasse querschnittsgelähmt und auf Rollstuhl und Assistenz angewiesen.

Seit 2002 Referatsleiter für Gleichstellung und Selbstbestimmung/Barrierefreiheit im rheinland-pfälzischen Sozialministerium



Rika Esser

1971 geboren, Studium der Publizistik, Amerikanistik und Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss als Magistra Artium in Mainz

2013-2020 im rheinland-pfälzischen Familienministerium, zuletzt Referatsleiterin für Ministerkonferenzen und Bundes- und Europaangelegenheiten