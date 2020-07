Wochenende bringt erste Hitzewelle im Rhein-Main-Gebiet

Am Wochenende wird es richtig heiß, da gilt es viel zu trinken. (Symbolfoto: dpa)

REGION - Der Sommer scheint doch noch zu kommen. Am Wochenende werden im Rhein-Main-Gebiet Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet, am Oberrhein steigt das Thermometer sogar bis auf 39 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Hitzewarnung herausgegeben. Und dennoch ist es nur ein kurzes Intermezzo. „Es sind genau zwei Tage mit Temperaturen von über 35 Grad“, bestätigt Meteorologe Jens Bonewitz vom DWD. Wetterbestimmend ist aktuell ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das sich langsam nach Osten verlagert. Dadurch gelangen von Süden her sehr heiße, subtropische Luftmassen nach Hessen und Rheinland-Pfalz. Am Freitag steigen die Temperaturen in der Region bis auf 36, 37 Grad, am Samstag werden es noch einmal 35 bis 36 Grad. Schon in der Nacht zum Samstag nähert sich jedoch von Südwesten eine Tiefdruckrinne an, die Schauer und Gewitter mit sich bringt. „Die Gewitter, die sich im Laufe des Samstags bilden, haben aufgrund der hohen Temperaturen Unwetterpotential“, sagt Bonewitz.

Nach diesem kurzen, heißen Intermezzo wird es in der nächsten Woche aber gleich wieder wechselhaft und kühler. „Ab Sonntag gelangt kühlere atlantische Luft zu uns“, gibt der Meteorologe einen Ausblick. Die Temperaturen sinken auf 24 bis 28 Grad.

Insgesamt sei der Sommer 2020 bisher durchschnittlich gewesen und entspräche dem, was man für einen mitteleuropäischen Sommer erwartet. „Die Temperaturwerte lagen im Bereich der langjährigen Mittelwerte und der Niederschlag entspricht ebenfalls dem normalen langjährigen Mittel“, sagt Bonewitz. Das sei jedoch eine Zwischenbilanz, denn der Sommer 2020 ist noch nicht vorbei. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass heiße, trockene Sommer, wie wir sie in den vergangenen beiden Jahren hatten, normal seien. Ob die Hitze im August noch einmal zurückkommen wird, vermag der Meteorologe aktuell allerdings noch nicht zu prognostizieren.