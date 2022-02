Wolf läuft durch Ober-Ofleiden

Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOMBERG - Mitten am Tag läuft ein Wolf durch Ober-Ofleiden. Das zumindest suggeriert ein Video, das seit dem Wochenende durch die Sozialen Medien geistert. Am Montag bestätigte das Hessische Wolfsmanagement, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt.

Am Sonntag habe es kaum einen Homberger gegeben, der das Video noch nicht gesehen habe, weil es sich in Windeseile innerhalb der Stadt über den Messenger Dienst Whatsapp verbreitete, ist am Montag aus dem Rathaus zu hören. Anfragen dazu vonseiten der Bürger an die Stadt habe es aber am Montagvormittag noch keine gegeben. Ob das Video authentisch ist und ob es sich tatsächlich um einen Wolf handele, wisse man aber noch nicht. "Das Video wurde bereits bei der hessischen Wolfhotline gemeldet und wird dort gerade geprüft", berichtet Amtsleiter Markus Haumann.

"Das Video, das eine Anwohnerin eines Ortsteils von Homberg am Wochenende in einer Straße in Ortsrandlage aufgenommen hat, zeigt einen Wolf. Dies ergab die Analyse des Films durch das Wolfszentrum Hessen (WZH) nach den bundesweit geltenden Kriterien des Wolfsmonitorings", informierte Pressesprecherin Franziska Vogt auf Anfrage unserer Zeitung. "In dem Film ist zu sehen, wie das Tier eine Straße entlangläuft. Es zeigt deutliche Anzeichen von Stress und versucht, schnellstmöglich einen Ausweg aus dem Ort zu finden. Dies legt nahe, dass der Jungwolf mit hoher Wahrscheinlichkeit versehentlich in diese Situation gelangt ist. Eine unmittelbare Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner bestand nicht", heißt es in der Stellungnahme des WZH.

In Hessen gebe es inzwischen wieder mehrere sesshafte Einzelwölfe sowie ein Wolfspaar und ein Rudel mit Nachwuchs. Grundsätzlich sei in ganz Hessen mit durchziehenden Wölfen zu rechnen. Jungwölfe, die aus ihren elterlichen Territorien abwandern, seien häufig im Winter und Frühjahr unterwegs, um sich ein eigenes Territorium zu suchen.