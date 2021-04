Wolfsrüde im Odenwald unterwegs

Im Odenwald hat sich ein Wolfsrüde niedergelassen. (Foto: dpa)

WIESBADEN/OBERZENT - Auch im Odenwald hat sich ein Wolf angesiedelt. Es handle sich um einen Rüden, der erstmals im September 2020 im Norden Baden-Württembergs nahe der hessischen Grenze gesehen worden sei, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz in Wiesbaden am Mittwoch mit.

Seine DNA sei nun an einem am 3. April gerissenen Schaf in Oberzent im Odenwaldkreis nachgewiesen worden. Bislang waren in Hessen vier weibliche Wölfe bekannt gewesen. Der nun identifizierte Rüde erhielt die Bezeichnung GW1832 und stammt aus dem Alpenraum. Damit ist er der dritte Wolf, der nachweislich diese Strecke aus dem Süden bis nach Hessen zurückgelegt hat.



Seine beiden Vorgänger leben nicht mehr. Einer wurde in Rheinland-Pfalz erschossen, der andere ebenfalls in dem Nachbarland überfahren. Wölfe stehen in Deutschland unter Naturschutz.

