Wollen Kinder die Kinderzeitung digital lesen?

Foto: Andreas Kelm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - „Kruschel“ ist eine Zeitung, die die VRM extra für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren herausgibt. Jeden Samstag steckt sie im Briefkasten und bietet aktuelle Nachrichten und spannende Wissensthemen, so erklärt, dass Kinder sie verstehen und mitreden können.

Doch gelesen wird in Schulen und Kinderzimmern längst nicht mehr nur auf Papier – Kinder wachsen mit digitalen Medien auf, lernen früh, mit Smartphones und Tablets umzugehen. In einer Online-Umfrage wollen wir deshalb von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, erfahren: Wie werden digitale Medien bei Ihnen von Kindern oder Enkelkindern genutzt? Wird damit gespielt, gelernt oder gelesen? Nutzen Sie bereits heute die digitalen Angebote auf der Internetseite www.kruschel-kinder.de? Wie interessant wäre es, „Kruschel“ als E-Paper zu lesen? Und was erwarten Sie von einer digitalen Kinderzeitung?

Sagen Sie uns Ihre Meinung in der Online-Umfrage