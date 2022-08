Wortpiratin trifft: #01 Matthias Preßler, Football-Coach

Matthias Preßler coacht seit 2016 die Damenmannschaft des TSV Schott Mainz. Neben den Golden Eagles trainiert er auch die Frauen-Nationalteams im "Flag"- und "Tackle"-Football. (Privat)

MAINZ - Als Matthias Preßler das erste Mal ein Spiel im American Football besucht, sieht er dabei nur die Hallendecke: Er ist noch kein Jahr alt – und liegt in einem Maxi-Cosi. Die Begeisterung für den Sport ist bei Preßler familiär bedingt. Mit zwölf Jahren beginnt er, selbst zu spielen, mit 19 macht er den ersten Trainerschein und ist seit 2016 Coach der TSV Schott Golden Eagles Frauen. Zudem gehört zum Coaching Staff der Frauen-Nationalteams (Flag/Tackle). Über all das spricht er mit Mara Pfeiffer in der ersten Folge „Wortpiratin trifft. Der VRM Sport-Talk“.

