Wortpiratin trifft: #03: Katrin Bäcker, Pádel

Katrin Bäcker (TSV Schott Mainz) schlägt im "Käfig" gegen den Ball. Beim Padel-Tennis agieren bis zu vier Spieler:innen in einem eigens für den Trendsport entworfenen Spielfeld. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. (Marcel Storch)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Als Anfängerin zu einem internationalen Turnier: So ging es Katrin Bäcker beim Pádel. Das Ballspiel mit Wurzeln in Mexiko ist absolute Trendsportart, übrigens an Land: Pádel meint den Schläger. Wie viele Sportler:innen kam auch Bäcker vom Tennis auf den Court. „Paddle-Tennis“ oder „Padeltennis“ sind auch alternative Bezeichnungen für die Sportart – allerdings mit Unterschieden im Detail. Verwirrt? Kein Problem. In der neuen Folge „Wortpiratin trifft. Der VRM-Sporttalk“ bringt Bäcker bei Mara Pfeiffer Licht ins Dunkel.

Folge direkt hören



Alle Folgen von "Wortpiratin trifft" gibt es hier.

Weitere Infos und Links zu Pádel in der Region

Deutscher Padel Verband e. V.

https://www.dpv-padel.de/

Die Wortpiratin

Homepage: www.marapfeiffer.de

Mara Pfeiffer bei Twitter: @Wortpiratin Mara Pfeiffer ist freiberufliche Journalistin und Autorin. Unter anderem von "111 Gründe, Mainz 05 zu lieben" (mit Christian Karn) und "Im Schatten der Arena - der Mainz-05-Krimi". Aktuell erschienen: "Vergiftete Hoffnung - Mainz 05-Krimi"Mara Pfeiffer bei

Team Germany FIP EM 2021

https://www.dpv-padel.de/team-germany-fip-em-2021/

Katrin Bäcker | Facebook

https://www.facebook.com/katrin.backer

Katrin Bäcker | RankedIn

https://rankedin.com/en/player/R000051829/katrin-b%C3%A4cker/

Padeltennis bei SCHOTT

https://tsvschott.de/tennis/padeltennisinmainz/