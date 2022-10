Wortpiratin trifft: #05 Kim Kalicki, Bobfahren

Daumen hoch: Bereits mit 17 Jahren kam die gebürtige Wiesbadenerin Kim Kalicki zum Bobsport. 2020 gewann sie gemeinsam mit Kira Lipperheide die Silbermedaille im Zweierbob der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften. (Privat)

MAINZ - Eigentlich war Kim Kalicki eine erfolgreiche Leichtathletin. Aber ein Besuch auf der Bobbahn in Winterberg ändert für die damalige Teenagerin alles. Sie verliebte sich in diesen Sport, in dem sie bald einen kometenhaften Aufstieg erlebte. Im Podcast spricht die Wiesbadenerin über die Begeisterung fürs Bobfahren, frühe Verletzungen, den Weg zurück, die Beziehung zwischen Pilotin und Anschieberin sowie die Bedeutung des Schlittens.

