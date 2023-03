Zecken sind immer früher aktiv

Solche Szenarien treten infolge der steigenden Temperaturen inzwischen das ganze Jahr über auf, heißt es beim Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. Zeigt das Thermometer mehr als sieben Grad an, erwachen die Parasiten aus der Winterstarre und kriechen aus dem Boden. Die Auwaldzecke beginnt schon ab 4 Grad nach Wirten zu suchen. Die aus Mitteleuropa stammende Art breitet sich in Deutschland aus. Insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, wie der Zeckenatlas des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt. Vorzugsweise lebt die Auwaldzecke in lichten Waldgebieten, in Flussnähe, auf (Feucht-)Wiesen und in Mooren. Im Gegensatz zum Gemeinen Holzbock, der meistverbreiteten Zeckenart in Deutschland, wartet die Auwaldzecke nicht an einem Grashalm ab, bis ihr Opfer vorbeizieht. Sie bewegt sich aktiv auf es zu. Der Mensch wird aber nur selten von ihr gestochen. Sie bevorzugt Hunde, Pferde, Rinder und Füchse.